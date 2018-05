Stiri pe aceeasi tema

- Echipa procurorului special Robert Mueller a anuntat Casa Alba ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent care ar fi probele pe care le-ar putea aduna impotriva sa in ancheta rusa, a declarat avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, relateaza AFP.

- Echipa procurorului special Robert Muller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donal Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 , potrivit avocatului președintelui Rudy Giuliani. Giuliani a anunțat la CNN și Fox…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a anuntat Casa Alba ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent care ar fi probele pe care le-ar putea aduna impotriva sa in ancheta rusa, a declarat avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, relateaza AFP, citat de...

- Echipa procurorului special Robert Mueller a anuntat Casa Alba ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent care ar fi probele pe care le-ar putea aduna impotriva sa in ancheta rusa, a declarat avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, relateaza AFP conform News.ro . Fostul primar al New Yorkului…

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…

- Un grup de senatori democrati si republicani prezinta miercuri un proiect de lege vizand sa protejeze procurorul special, la o zi dupa ce Casa Alba a anuntat ca presedintele american Donald Trump are autoritatea sa-l demita pe Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la un amestec rus in alegerile…

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de ziarul New York Times.…