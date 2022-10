Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Washington Post a relatat joi ca ofiterii care investigheaza cazurile care il privesc pe Hunter Biden, fiul actualului presedinte american, au strans dovezi de evaziune fiscala, procurorul urmand acum sa decida daca il pune sub acuzare, tranmsite AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac s-au prezentat azi dimineața pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de ieșire din țara, doi romani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in Romania. „In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, a fost descoperit, ascuns in portbagaj,…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 17 perchezitii in Capitala si in judetele Dambovita, Ilfov si Olt, la persoane banuite de evaziune fiscala, prin ascunderea unor venituri obtinute din tranzactii cu monede virtuale, si grup infractional organizat. Prejudiciul se ridica la peste 3.500.000 lei,…

- La data de 4 august a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Dambovița au efectuat 20 de percheziții domiciliare, Post-ul GAEȘTI: Evaziune fiscala de aproape 10 milioane de lei, cu fier vechi.…

- Acuzata de evaziune fiscala in Spania, cintareata columbiana Shakira, care isi sustine nevinovatia, a declarat miercuri ca a refuzat sa incheie un acord cu parchetul spaniol si ca doreste sa se ajunga la proces. Potrivit avocatilor sai, posibilitatea de a ajunge la un acord ramine valabila pina la deschiderea…

