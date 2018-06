Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul studiaza posibilitatea retragerii trupelor americane stationate in Germania, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi declarat socat de numarul de trupe americane aflate in aceasta tara, scrie cotidianul „Washington Post“.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a lasat deschisa posibilitatea retragerii trupelor SUA stationate in Coreea de Sud, posibilitate evocata ca urmare a unei intrebari din partea unor reporteri intr-o conferinta de presa la Singapore, scrie agerpres.ro.

- Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel citat de Deutsche Welle.…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului sa pregateasca optiuni pentru reducerea numarului de trupe americane din Coreea de Sud, a informat joi cotidianul New York Times, citand surse oficiale sub rezerva anonimatului, relateaza vineri Reuters. Reducerea numarului trupelor…

