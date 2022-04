Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea sa preia controlul total asupra regiunii Donbas in urmatoarele saptamani, potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. In acest sens, Alianța vrea sa ajute forțele ucraine sa se inarmeze.

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a discutat luni cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul unei convorbiri telefonice. Beijingul a facut apel la discuții pentru a pune capat conflictului din Ucraina, informeaza Reuters.

- Ministrii afacerilor externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov si Dmitro Kuleba, au putea avea o noua intrevedere "in urmatoarele doua saptamani", a anuntat joi omologul lor turc Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Ministerele Apararii ale Federației Ruse și Ucrainei vor conveni in curind asupra evacuarii populației civile prin coridoare umanitare, a declarat Leonid Sluțki, șef al Comisiei pentru Afaceri Internaționale a Dumei de Stat, transmite Noi.md. „Sint sigur ca in viitorul apropiat parțile, in primul rind…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului sau chinez Xi Jinping intr-o convorbire telefonica de vineri ca Rusia este dispusa sa desfasoare convorbiri la nivel inalt cu Ucraina, a anuntat Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters.

- Autoritatile ucrainene sustin ca au identificat avertismente online ca hackerii pregatesc marti atacuri majore asupra agentiilor guvernamentale, bancilor si sectorului de aparare, relateaza Reuters.

- Marea Britanie ia in considerare posibilitatea unei desfașurari majore a NATO, parte a unui plan de consolidare a frontierelor Europei, ca raspuns la masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, a transmis Guvernul de la Londra, potrivit Reuters.Marea Britanie a spus ca orice incursiune rusa in Ucraina…