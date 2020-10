Amy Coney Barrett a depus marti juramantul si a devenit oficial judecatoare a Curtii Supreme, intarind majoritatea conservatoare din cel mai important tribunal american, relateaza dpa. Barrett a depus juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme John Roberts in cadrul unei ceremonii private, incepandu-si oficial activitatea la Curtea Suprema. Senatul SUA a confirmat luni numirea lui Amy Coney Barrett cu un vot strans de 52 la 48, in urma caruia cel mai important tribunal al tarii are o majoritate conservatoare de sase la trei. Confirmarea ei este o victorie pentru Donald Trump, care a nominalizat-o…