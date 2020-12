SUA: Americanii au nevoie de ajutor economic "acum" (Biden)

Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a apreciat vineri ca americanii au nevoie de ajutor economic "acum", indemnand Congresul sa voteze fara intarziere un nou pachet de masuri in favoarea persoanelor cele mai vulnerabile si a firmelor mici, noteaza AFP. "Daca nu actionam acum, viitorul va fi foarte sumbru", a avertizat presedintele ales care s-a exprimat din fieful sau, Wilmington, in statul Delaware dupa publicarea, vineri, a raportului pe luna noiembrie privind locurile de munca. Luna trecuta, numarul noilor locuri de munca a fost de doua ori mic decat in octombrie. Prevederile cheie ale primului…