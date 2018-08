Ministrul de finante american, Steven Mnuchin, a avertizat joi ca Statele Unite au in vedere noi sanctiuni impotriva Turciei daca pastorul american Andrew Brunson nu va fi eliberat rapid. Anuntul, facut in timpul unei reuniuni a cabinetului Trump la Casa Alba, survine la o saptamana dupa dublarea tarifelor la otelul si aluminiul provenite din Turcia, scrie EFE.



Brunson, originar din Carolina de Nord, a fost arestat in octombrie 2016 de autoritatile turce care il acuza de spionaj si activitati "teroriste" si este in prezent in arest la domiciliu. Oficialitatile turce cred ca pastorul…