- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- Cu cine ține China in razboiul dintre Rusia și Ucraina? Ambasadorul chinez in SUA: Conflicul nu ne face bine Multa lume se intreaba cum se raporteaza de fapt China la razboiul din Ucraina. Un posibil raspuns poate veni de la ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, care a scris un articol de opinie in Washington…

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- China sugereaza ca un anumit lucru este „cel mai important” pentru a se putea pune capat conflictului dintre Rusia și Ucraina. China a sugerat miercuri cum Rusia și Ucraina pot face pace și pot pune capat crizei care a zguduit intreaga lume. Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a spus…