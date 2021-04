SUA amenință Belarusul că va reimpune sancțiuni dacă nu va elibera prizonierii politici ​Statele Unite ameninta Belarusul cu reimpunerea unor sanctiuni vizând noua întreprinderi publice, în cazul în care Minskul nu elibereaza persoanele arestate în reprimarea manifestatiilor în favoarea democratiei, relateaza AFP și Bloomberg, potrivit News.ro.



Washingtonul a interzis orice tranzactii cu aceste societati petrochimice si industriale - inclusiv holdingul petrolier Belneftekhim -, în urma unor alegeri contestate în 2006.



Trezoreria americana a suspendat aceste sanctiuni în 2015 si a salutat, atunci, anumite progrese,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

