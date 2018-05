Stiri pe aceeasi tema

- Trump mai acorda un ragaz de 30 de zile aliaților. Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pâna la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana, evitând o

- Rusia cere despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, se arata într-un comunicat al Moscovei, publicat joi de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), transmite Reuters. Statele Unite afirma ca tarifele sunt…

- Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu din care vin din Uniunea Europeana, astfel evitand un razboi economic cu aliatii sai cheie, informeaza CNN Money. Exceptiile pentru Canada si Mexic au fost anuntate inca de la semnarea declaratiilor care…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Descriind dumpingul de pe piata americana a otelului si aluminiului ca ''un asalt la adresa tarii noastre'', Trump a apreciat ca cea mai buna decizie pentru companii ar fi sa-si mute inapoi in SUA otelariile si topitoriile. Oficialul american a insistat ca productia de metale este vitala pentru securitatea…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.