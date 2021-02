Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Congresul american a validat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, iar presedintele Donald Trump a promis ca va avea loc o tranzitie ordonata catre noua administratie. Calmul pare sa fi revenit la Washington la cateva ore dupa ce cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi, potrivit Reuters, ca imaginiile cu actele de vandalism de la Capitoliu i-au stârnit ”furie” și amaraciune, adaugând ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a acceptat înfrângerea în alegerile prezidențiale.…

- In imagini se poate vedea ca unii manifestanți au purtat, pe langa steaguri americane și mesaje pro-Trump, și drapelul Romaniei, decupat ca la Revoluția din anul 1989.Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie.…

- Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat in fata Capitolului din Washington si au daramat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu politia si la scene haotice in fata intrarii in Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida…

- Congresul american a respins miercuri o prima obiectie la certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, la cateva ore dupa intruziunea violenta a sustinatorilor lui Donald Trump in Capitoliu, informeaza joi AFP. Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…