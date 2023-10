Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la Departamentul de Stat! SUA emit o alerta mondiala pentru cetatenii americani din strainatateDepartamentul de Stat al SUA a emis o alerta de precautie la nivel mondial - un demers rar - prin care ii sfatuieste pe cetatenii americani aflati in strainatate "sa manifeste o prudenta…

- Statele Unite le-au cerut joi cetatenilor americani aflati oriunde in lume sa-si sporeasca masurile de precautie ca urmare a tensiunilor globale rezultate in urma razboiului din Fasia Gaza intre Israel si gruparea islamista Hamas.

- Departamentul de Stat american a emis joi, 19 octombrie, o Alerta de Securitate si Precautie Mondiala, prin care le cere cetațenilor americani aflati oriunde in lume sa-si sporeasca masurile de precautie pe fondul tensiunilor globale generate de razboiul dintre Israel și Hamas, transmite CNN.Alerta…

- Ministrul canadian de externe, Melanie Joly, i-a indemnat marți pe cetațenii canadieni din Liban sa paraseasca țara cat mai sunt disponibile zboruri comerciale, pe fondul instabilitații crescande din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

- Moldovenii aflați in Israel sunt indemnați sa evite calatoriile și sa gaseasca adaposturi. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a emis alerta de calatorie. MAEIE recomanda tuturor moldovenilor aflați deja in Israel sa fie in contact cu Ambasada din Tel Aviv și sa se informeze cu privire…

- Cetatenii romani care doresc sa-si legalizeze in evidentele din Romania domiciliul stabilit in strainatate pot face asta prin depunerea unei cereri prin care sa solicite emiterea unui pașaport simplu CRDS (Cetatean Roman cu Domiciliul in Strainatate), document care poate fi electronic sau unul simplu…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Italia, unde miercuri exista un risc crescut de producere a incendiilor.MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia – Insula Sardegna, ca autoritațile locale au anunțat, pentru…

- Mai multe persoane aflate in zonele afectate de incendiu in insula greceasca Rhodos au sunat pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice romane si au informat ca numarul cetatenilor romani aflati in zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30 si ca sunt in afara oricarui pericol, a anuntat duminica…