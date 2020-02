Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP. Impulsionat de performantele sale in alegerile…

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, fost primar intr-un moi orasel american.

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, in timp ce ex-vicepresedintele Joe Biden a suferit o infrangere…

- Cealalta surpriza consta in scorul slab al lui Joe Biden, vicepresedintele lui Barack Obama, care s-a clasat al patrulea, dupa senatoarea Elizabeth Warren, in contextul in care domina in sondaje la nivel national de luni de zile. Era necunoscut cand ar urma sa fie proclamate rezultatele finale, din…

- Surpriza de proporți in alegerile primare democrate din Iowa, dupa ce Pete Buttigieg a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro.Cealalta…

- Aceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata joi, arata ca Bernie Sanders a continuat sa-si consolideze popularitatea si ca 20- dintre democratii si independentii intervievati il sustin pe senatorul independent din Vermont, o crestere de doua puncte procentuale fata de un sondaj similar…

- Senatorul Bernie Sanders l-a prins din urma pe fostul vicepresedinte Joe Biden in intentiile de vot privind alegerile primare democrate in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, releva un sondaj Reuters/Ipsos potrivit news.roAceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata…