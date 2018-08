Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 baieti si antrenorul lor de fotbal salvati dintr-o pestera inundata din Thailanda isi vor face miercuri prima aparitie publica in cadrul unei conferinte de presa televizata la nivel national si sustinuta in provincia Chiang Rai, din nordul tarii, informeaza Reuters. Tinerii, cu…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Multimi scapate de sub control au jefuit cateva magazine, pentru ca apoi sa le incendieze. Cu o zi inainte, sute de oameni au vandalizat si incendiat mai multe hoteluri si o reprezentanta auto. Seful politiei a ordonat reprimarea violentelor, in condițiile in care cel putin sapte persoane si-au…

- Politia federala americana (FBI) va ajuta autoritatile etiopiene in ancheta cu privire la atacul cu grenada comis sambata in timpul unui miting de sustinere a premierului etiopian Abiy Ahmed, soldat cu doi morti, a anuntat luni radio-televiziunea publica Fana, relateaza AFP. "Guvernul american a declarat…

- Florian Coldea, a avertizat ca neadoptarea de catre Parlament a legilor securitatii nationale duce la vulnerabilitati atat pentru Romania, cat si pentru aliatii sai. "Vorbind despre legi, este o problema in Romania faptul ca Parlamentul nu a adoptat legile securitatii nationale, ceea ce creaza o…

- Guvernul francez a decis evacuarea taberelor de refugiati care s-au format de-a lungul canalelor din Paris, informeaza MEDIAFAX. Mutarea este una emblematica ce reprezinta noua abordare a francezilor cu privire la imigranti. Citeste si ATAC TERORIST IN PARIS. Stat Islamic revendica atacul…

- Conferința de presa a vice-premierului Viorel Stefan Vice-premierul Viorel Ștefan. Foto: gov.ro. Guvernul doreste sa recupereze întârzierile vechi de institii în infrastructura, iar dupa ce a fost modificata legea parteneriatului public-privat, au fost deja semnate o serie…

- Ministrul de Finnate, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Parlament, ca scenariile privind pensiile, sustinute de oameni care nu stiu cu ce se ocupa Guvernul, produc efecte negative. Ministrul a afirmat si ca la analiza anuntata de premier lucreaza toate ministerele.