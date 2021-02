Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat sambata ca omologul sau american, Joe Biden, l-a informat ca va aloca 4 miliarde de dolari cu titlu de ajutor pentru Guatemala, El Salvador si Honduras, relateaza AFP. Presedintele Lopez Obrador a discutat la telefon vineri dupa-amiaza…

- Presedintele american Joe Biden a discutat vineri, in primele convorbiri internationale sustinute ca sef de stat, cu prim-ministrul canadian Justin Trudeau, despre oleoductul Keystone XL, si cu omologul mexican Andres Manuel Lopez Obrador, despre migratie, Covid si cooperare bilaterala, relateaza…

- Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite, va avea prima intalnire oficiala cu un alt șef de stat luna viitoare. Liderul de la Casa Alba se va intalni cu Justin Trudeau, premierul Canadei. Premierul Canadei, Justin Trudeau, si presedintele american, Joe Biden, au avut vineri o “calduroasa” discutie…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, citata de Agerpres. "Mexicul saluta suspendarea constructiei…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat.

- In urma cu o luna, America a ales Joe Biden pentru a fi al 46-lea președinte al Statelor Unite. Primul lucru pe care il va face dupa instalarea la Casa Alba? Iși va organiza inmormantarea. Una dintre prioritațile din mandat: pregatirea inmormantarii sale Bradley Blakeman, asistentul fostului presedinte…

- Bolsanoro este ultimul lider din cadrul G20 care i-a transmis "cele mai bune urari" lui Biden, in aceeasi zi ca omologii sai rus Vladimir Putin si mexican Andres Manuel Lopez Obrador. Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador l-a felicitat tot marti pe Joe Biden si a subliniat necesitatea ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a invitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa participe la o reuniune la varf a Aliantei la Bruxelles, dupa instalarea lui Biden la Casa Alba, in ianuarie 2021, informeaza Agerpres.