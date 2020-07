Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat sa intervina in hotararea Guvernului lui Donald Trump de a relua executiile federale la 13 iulie, dupa 17 ani de pauza.Conform news.ro, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999…

- Medicul american Anthony Fauci, principalul expert sanitar din SUA responsabil cu bolile infectioase, a recunoscut intr-un interviu publicat vineri de Washington Post ca Statele Unite trebuie sa-si schimbe abordarea in vederea stavilirii pandemiei COVID-19, care se accelereaza in mare parte din aceasta…

- Curtea Suprema a Statelor Unite i-a aplicat o lovitura președintelui american Donald Trump în confruntarea acestuia cu statul California privind orașele „sanctuar” care protejeaza imigranții de deportare, relateaza Reuters.Judecatorii au declinat sa analizeze cazul, lasând…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

- Intre lacrimi si sloganuri, la inmormantarea lui George Floyd, marti, intr-o biserica din Texas, s-au amestecat omagiile aduse acestui afro-american ucis de un politist alb si apelurile aprinse de a aborda, in sfarsit, rasismul care "raneste sufletul" Americii, informeaza AFP. De la familie la pastori,…

- Cea mai mare economie a lumii a pierdut 30 milioane de angajați, intr-o luna și jumatate, din cauza pandemiei Aproape 4 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj in ultima saptamana, ceea ce duce numarul total al cererilor pentru alocatii de somaj depuse in ultimele sase saptamani…

- Alti 3,8 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj in ultima saptamana, ceea ce duce numarul total al cererilor pentru alocatii de somaj depuse in ultimele sase saptamani in SUA la peste 30 de milioane, o dovada a problemelor economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…