- Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților din Congresul american, Nancy Pelosi, a parasit spitalul la șase zile dupa ce a fost atacat cu un ciocan de un barbat care a intrat in locuința cuplului, relateaza The Guardian.”Paul ramane sub ingrijirea medicilor, in timp ce continua sa faca…

- David DePape, barbatul identificat de poliție ca fiind cel care l-a atacat cu un ciocan pe Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, in locuința din San Francisco a cuplului, avea asupra lui o geanta care conținea, printre altele, mai mulți „șoricei”, informeaza CNN citand…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a denunțat „ura și diviziunea” din țara, in urma atacului asupra soțului președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. Un intrus inarmat cu un ciocan a patruns vineri (28 octombrie) dimineața devreme in locuința cuplului din San Francisco, potrivit autoritaților.…

- Un barbat inarmat cu un ciocan l-a atacat 'violent' vineri dimineata pe Paul Pelosi, sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, la locuinta lor din San Francisco, au informat autoritatile, transmite Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Atacatorul este in arest și motivația atacului este in curs de investigare”, se arata in comunicatul citat.„Domnul Pelosi a fost dus la spital, unde primește excelente ingrijiri medicale și se așteapta sa-și revina complet”, mai arata sursa citata.La momentul atacului, președinta Camerei Reprezentanților…

- Paul Pelosi, soțul celui de-al treilea om in statul american, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA Nancy Pelosi, a fost supus unei operații pe creier dupa ce a fost atacat, vineri, in propria casa, de un barbat inarmat cu un ciocan. NBC Bay Area scrie ca Paul Pelosi se recupereaza dupa…

- Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a fost „agresat violent” de o persoana care a patruns vineri dimineața in locuința sa din San Francisco, a anunțat purtatorul de cuvant al acesteia.

- Paul Pelosi, sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a fost ''atacat violent'' in timpul unei spargeri la locuinta lor din California vineri dimineata, a anuntat biroul responsabilei americane, potrivit Reuters.