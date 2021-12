Ziua Internationala a Drepturilor Omului. Tu stii ce drepturi ai? (DOCUMENTE)

Pe data de 10 decembrie se celebreaza in fiecare an Ziua Internationala a Drepturilor Omului. In sectiunea DOCUMENT puteti consulta Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Data de 10 decembrie a fost… [citeste mai departe]