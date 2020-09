Casa Alba a declarat marti ca Statele Unite nu se vor alatura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX), mentionand legatura acestui proiect cu o Organizatie Mondiala a Sanatatii (OMS) "corupta", relateaza dpa.



Peste 170 de tari se afla in discutii pentru a se alatura acestei initiative, cunoscuta drept COVAX, care a primit deja o contributie de 400 de milioane de euro sub forma de garantii din partea Comisiei Europene.



Mecanismul COVAX, condus de Alianta pentru Vaccinuri (GAVI) impreuna cu Coalitia pentru inovatii in domeniul pregatirii…