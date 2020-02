Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile americane spun ca Huawei poate accesa in mod secret retelele de telecomunicatii din intreaga lume de mai bine de un deceniu, scrie Wall Street Journal citand surse oficiale. Oficialii americani spun ca Huawei Technologies Co. poate accesa in secret retelele de telefonie mobila din…

- Iranul a transmis, duminica, prin Ministerul de Externe, ca il sprijina pe noul prim-ministru irakian Mohammed Tawfiq Allawi si si-a reiterat sustinerea fata de cererea Guvernului ca trupele americane sa se retraga din aceasta tara, informeaza Reuters, citata de news.roIranul are legaturi stranse cu…

- O tanara din Japonia a fost obligata sa faca un test de sarcina inainte de a urca la bordul unui avion cu destinația Saipan, o insula din Oceanul Pacific, scrie The Wall Street Journal . Incidentul s-a petrecut in noiembrie 2019. Midori Nishida, o tanara de 25 de ani, urma sa ia un zbor din Hong Kong…

- Teheranul l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Elvetiei pentru a protesta impotriva \"\"belicismului\"\" Statelor Unite dupa atacurile aeriene americane lansate duminica impotriva unei factiuni pro-Iran in Irak, a indicat miercuri Ministerul de externe iranian, relateaza AFP.

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat duminica ca loviturile aviatiei americane din Irak si Siria asupra bazelor militiei siite Kataib Hezbollah, sustinute de Iran, au avut succes si nu a exclus actiuni suplimentare "daca va fi necesar", transmite luni AFP. "Loviturile au fost un succes",…

- SUA si-au incheiat retragerea militara din nord-estul Siriei, mentinand un numar de circa 600 de militari in restul tarii dupa repozitionarea si reducerea efectivelor, a declarat ministrul apararii, Mark Esper, intr-un interviu acordat agentiei Reuters dupa summitul NATO de la Londra. Declaratiile lui…

- China a anuntat luni suspendarea imediata a escalelor de recuperare pentru navele de razboi americane in Hong Kong si sanctiuni impotriva mai multor organizatii neguvernamentale americane, informeaza France Presse. Aceste sanctiuni au fost luate ca raspuns la adoptarea de catre Statele…