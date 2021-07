SUA, Afganistan, Pakistan şi Uzbekistan au creat o platformă pentru cooperare regională Statele Unite ale Americii, Afganistan, Pakistan si Uzbekistan au format o noua platforma diplomatica menita sa sustina pacea si stabilitatea in Afganistan si intensificarea comertului si relatiilor de afaceri regionale, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, transmite Reuters. Anuntul survine in plin proces de retragere a trupelor SUA de pe teritoriul afgan.



"Partile considera pacea si stabilitatea pe termen lung in Afganistan ca fiind critice pentru conectivitatea regionala si sunt de acord ca pacea si conectivitatea regionala se sustin reciproc", se arata intr-un comunicat…

Sursa articol: agerpres.ro

