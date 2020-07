Mai mult de 200 de castigatori din circa 70 de tari ai loteriei Diversity Visa, organizata de guvernul american, si rudele lor din SUA au dat in judecata administratia Trump in urma ordinului executiv semnat recent de presedinte prin care se suspenda imigrarea pana anul viitor, transmite dpa. 'Reclamantii au urmat procedurile si au facut tot ceea ce se presupunea ca trebuiau sa faca. Ei planuisera sa-si cladeasca o noua viata in Statele Unite', a declarat avocatul Curtis Lee Morrison pentru publicatia El Nuevo Herald. Plangerea, depusa in Districtul federal Columbia, afirma ca administratia…