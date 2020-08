Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza o masura prin care sa impiedice revenirea in SUA a cetatenilor americani si rezidentilor permanenti daca acestia sunt suspecti de infectare cu noul coronavirus, a confirmat un responsabil american de rang inalt pentru agentia Reuters. Potrivit acestuia, masura, aflata in stadiu de proiect si care ar putea suferi modificari, ar autoriza guvernul sa blocheze intrarea persoanelor despre care se crede 'in mod rezonabil' ca au contractat COVID-19 sau alte maladii. Administratia Trump a instituit o serie de restrictii cuprinzatoare in materie…