Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, l-a numit pe președintele american Donald Trump "servitoarea" (hand maiden) președintelui rus, Vladimir Putin, și a presupus ca Rusia are impotriva lui Trump un fel de compromis. "Nu știu ce au rușii impotriva președintelui Trump - personal, politic,…

- Intetirea atacurilor aeriene americane in Afganistan in timpul mandatului lui Donald Trump a provocat o ''crestere masiva'' a numarului de victime civile incepand cu 2017, potrivit unui studiu dat publicitatii luni, informeaza marti AFP. SUA au decis in 2017 sa ridice restrictiile…

- Antony Blinken, nominalizat luni de presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru functia de secretar de stat in viitorul guvern de la Washington, este francofon si pasionat de chitara, remarca AFP. Consilier al lui Biden de multa vreme, viitorul sef al diplomatiei americane are tendinte interventioniste…

- Guvernul Germaniei a criticat dur decizia presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, de reducere a efectivelor militare americane din Afganistan, avertizand asupra amplificarii riscurilor in materie de securitate pentru trupele altor state NATO, potrivit Mediafax.

- Deși a pierdut alegerile prezidențiale, și in același timp, nu vrea sa renunțe, Donald Trump ia decizii șoc. Cele doua camere ale parlamentului american sunt in alerta de radul zero, dupa ultimele decizii luate de, inca, președinele Trump. Donald Trump ordona retragerea trupelor americane dupa demiterea…

- Presedintele-ales Joe Biden a numit marti zece membri ai echipei sale campanie, dintre care jumatate femei si un influent ales de culoare, sa faca parte din echipa sa de lucru de la Casa Alba, unde se va muta dupa preluarea functiei de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, transmite AFP preluat de agepres.…

- Donald Trump foloseste timpul care i-a mai ramas de executat din mandatul de presedinte pentru a retrage cat mai multe trupe din Orientul Mijlociu, ca parte a promisiunii sale de campanie de a pune capat razboaielor straine si de a-i aduce acasa pe toti militarii aflati in teatrele de operatiuni.…

- Democratii si-au consolidat la alegerile de marti majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat posturile de televiziune Fox News si ABC, preluate de agentiile internationale de presa.Vezi și: Rasturnare de situatie la pariuri - Donald Trump, favorit pentru prima dataPartidul…