Cu o zi inainte de anunturile presedintelui Joe Biden in domeniul luptei impotriva criminalitatii, Departamentul de Justitie al Statelor Unite a informat marti despre crearea a cinci unitati pentru a combate traficul de arme de foc, noteaza AFP. Aceste unitati vor fi infiintate in urmatoarele 30 de zile si se vor concentra asupra marilor orase, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco si Washington, care au inregistrat o crestere puternica a omuciderilor in ultimul an si jumatate. Reunind procurori federali, politisti specializati si actori locali, unitatile "vor ancheta si destructura retelele…