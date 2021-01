Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri dimineata Casa Alba, cu cateva ore inainte de finalul mandatului sau, fara sa-l fi primit mai intai pe succesorul sau, Joe Biden, care va depune juramantul la pranz, relateaza AFP si DPA. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS…

- Presedintele american Donald Trump a chemat la rugaciune pentru noua administratie de la Casa Alba, fara sa il numeasca insa pe succesorul sau, intr-un discurs de ramas bun difuzat marti, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a dat vina pe 'oameni ai Antifa', intr-o discutie privata, pentru invadarea Capitoliului miercurea trecuta, desi imaginile video si dovezile documentare arata clar ca protestatarii erau intr-o proportie covarsitoare sustinatorii sai, relateaza site-ul de stiri…

- Presedintele SUA Donald Trump ii va incuraja ''absolut'' pe americani sa se vaccineze impotriva COVID-19 si va fi el insusi vaccinat de indata ce echipa sa medicala va stabili care este cel mai bun vaccin, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh…

- Presedintele SUA Donald Trump ii va incuraja ''absolut'' pe americani sa se vaccineze impotriva COVID-19 si va fi el insusi vaccinat de indata ce echipa sa medicala va stabili care este cel mai bun vaccin, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.Presedintele…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.…