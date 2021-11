Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Justitiei a depus plangere impotriva statului Texas pentru o lege recent adoptata de acesta si despre care administratia Biden considera ca restrange dreptul de vot, transmite AFP. Plangerea depusa joi pe langa un tribunal federal din San Antonio acuza noua lege ca…

- Un italian a depus plangere impotriva romancei cu care a avut o relație. Acesta l-a amenințat ca ii va arunca in aer mașina și casa.Romanca, acuzata in Italia de violența domesticaCarabinierii din Roccasecca o cerceteaza pe romanca in stare de libertate. Femeia, care locuiește la Roma, este acuzata…

- PSD a depus la DNA o plangere penala impotriva lui Florin Cițu Sigla PSD. Foto: Arhiva. Social-democratii au depus luni, 11 octombrie, la DNA o plângere penala împotriva premierului interimar Florin Cîtu si a mai multor ministri din cabinetul demis, pe care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca social-democratii au depus plangere penala impotriva guvernantilor pentru modul in care Executivul condus de premierul interimar Florin Citu a alocat bani din Fondul de rezerva catre anumite primarii.

- Controversata lege care limiteaza dreptul femeilor din Texas la intreruperea sarcinii a fost blocata temporar de un judecator federal, potrivit BBC. Judecatorul Robert Pitman a aprobat o cerere a administratiei Biden de a impiedica punerea in aplicare a legii in timp ce ea este contestata legal. Legea…

- Secretarul american al Justitiei, Merrick Garland, denunța amenintarile tot mai mari cu care se confrunta profesorii din Statele Unite, dupa aparitia mai multor înregistrari video cu parinti care se revolta violent împotriva obligativitatii de vaccinare sau a purtarii mastii de protectie,…

- Guvernul Statelor Unite a depus joi plangere impotriva statului Texas, cerand anularea legii care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator. Joe Biden a criticat legea adoptata de in Texas, spunand ca va apara dreptul femeilor de a face intrerupere de sarcina.

- Sase alesi USR PLUS au depus, marti, o plangere penala la DNA impotriva Primariei Sectorului 3 si edilului Robert Negoita, pentru abuz in serviciu, in cazul decesului celor doi muncitori pe santierul nelegal deschis langa Ministerul Culturii.