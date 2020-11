Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters, citata de AGERPRES."Deschiderea…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au lansat vineri un canal bilateral dedicat dialogului pe probleme legate de China, informeaza dpa. Secretarul de stat american Mike Pompeo si seful diplomatiei europene Josep Borrell au lansat aceasta initiativa in cadrul unei conversatii telefonice,…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au aprobat vanzarea catre Taiwan a 135 de rachete defensive de coasta Slam-ER, care au o raza de actiune suficienta pentru a atinge China, pentru o valoare estimata la un miliard de dolari, noteaza AFP. China le-a cerut americanilor sa nu aprobe vanzarea de rachete…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G, informeaza Mediafax.

- Statele Unite au inclus joi pe o lista neagra mai multi oficiali si entitati din Iran, sub acuzatia de incalcare a drepturilor omului, impunand sanctiuni inclusiv unui judecator care ar fi fost implicat in cazul sportivului iranian condamnat la moarte si executat, transmite Reuters.Citește…

- Administrația Trump a anunțat luni ca va înaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse în Statele Unite, relateaza Reuters și CNBC.Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate în luna…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat joi ca centrele culturale chineze vor fi obligate sa se inregistreze in Statele Unite ca misiuni straine, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Pompeo a afirmat intr-un comunicat ca asa-numitele Institute Confucius, finantate de guvernul Chinei,…