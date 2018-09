Stiri pe aceeasi tema

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU pare dispus sa sustina o propunere americana vizand sa usureze trimiterea de ajutoare umanitare catre Coreea de Nord, complicata de sanctiuni dure impuse Phenianului, potrivit unor documente obtinute de AFP. In Coreea de Nord, zece milioane de persoane – reprezentand aproape…