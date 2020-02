SUA acuza Rusia de activitati rau intentionate in Balcani, cu scopul de a crea haos si divizare Emisarul Washingtonului pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a denuntat marti "activitatile rau intentionate" ale Rusiei care vizeaza sa provoace divizare intre aceasta regiune si partenerii sai europeni si transatlantici, relateaza AFP si HINA.



Rusia vrea ca "Balcanii de Vest sa fie o zona haotica, fragmentata si divizata (...)", a declarat acest diplomat numit in august emisar pentru Balcanii de Vest, intr-un interviu pentru sectiunea bulgara a Radio Free Europe dat publicitatii luni. El a adaugat ca Rusia vrea ca regiunea sa fie suspicioasa si sa aiba un element de haos, sa fie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

