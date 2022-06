SUA acuză Moscova că intimidează jurnaliștii americani Statele Unite au acuzat Rusia ca intimideaza corespondentii media americane la Moscova, care au fost convocati de diplomatia rusa și amenintați cu represalii din cauza sanctiunilor americane, scrie AFP, citata de Agerpres. „Ministerul de Externe rus i-a convocat pe colegii vostri ca sa le explice consecintele in sfera media ale liniei ostile a guvernului lor'”, […] The post SUA acuza Moscova ca intimideaza jurnaliștii americani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

