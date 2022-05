Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat joi armata rusa ca a transferat cu forta "mai multe mii" de ucraineni in Rusia de la inceputul razboiului la sfarsitul lui februarie, adesea prin "lagare de filtrare" unde sunt supusi unui tratament "brutal", noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite au acuzat joi armata rusa ca a transferat „cu forta” in Rusia „mai multe mii” de ucraineni de la debutul razboiului la finalul lui februarie prin „lagare de filtrare” unde au fost supusi unui tratament „brutal”, scrie AFP.

- Statele Unite spun ca forțele armate ruse au trimis „cel puțin cateva mii de ucraineni” pentru a fi procesați in așa-zise „centre de filtrare” și ca au „evacuat alte zeci de mii in Rusia sau in teritorii controlate de armata rusa”, relateaza CNN. Informațiile au fost transmise de ambasadorul american…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Rusia ar fi construit "tabere de filtrare" pe coasta de sud-est a Ucrainei, unde ar aduce forțat mii de ucraineni carora le-ar lua pașapoartele, inainte de a-i trimite in diferite zone indepartate din Rusia. In mai multe imagini din satelit se vad zeci de corturi albastre și albe instalate intr-o tabara…

- Statele Unite au avertizat ONU cu privire la existenta unei liste negre, intocmita de Rusia, acuza ele, cu ucraineni de eliminat in cazul unei invazii, se arata intr-o scrisoare pe care AFP scrie ca a putut-o consulta.

- SUA au informat ONU ca dețin informații credibile care arata ca Moscova intocmește liste cu ucraineni „care urmeaza sa fie uciși sau trimiși in lagare in urma unei ocupații militare”, potrivit unei scrisori adresata șefului ONU pentru drepturile omului, obținuta de The Washington Post. Fii…

- Statele Unite ale Americii au avertizat ONU ca detin informatii credibile cu privire la existenta unei liste negre, intocmita de Moscova, cu numele unor ucraineni pe care vrea sa-i elimine in caz de invazie a tarii vecine, informeaza AFP.