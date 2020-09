SUA au acuzat vineri Hezbollah ca si-a inmultit "ascunzatorile de nitrat de amoniu" in mai multe tari europene, parand sa sugereze o posibila legatura intre miscarea siita libaneza si recenta explozie devastatoare din portul Beirut, provocata de aceasta substanta, relateaza AFP. "Din 2012, Hezbollah si-a facut ascunzatori de nitrat de amoniu in Europa, transportand kituri de prim ajutor care contineau aceasta substanta in pungile cu racire instantanee" utilizate in special pentru ingrijiri medicale de urgenta, a declarat coordonatorul american pentru antiterorism, Nathan Sales. "Acest gen de ascunzatori…