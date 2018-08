Administratia Donald Trump a acuzat in weekend China de ingerinta in alegerile din SUA, intr-un moment in care presedintele american isi inmulteste invectivele impotriva anchetei privind suspiciunile de intelegere secreta intre Rusia si echipa sa de campanie in 2016, potrivit AFP. "Toti acesti idioti care se focalizeaza pe Rusia ar trebui sa inceapa sa priveasca intr-o alta directie, China", a scris sambata Trump pe Twitter intr-o serie de mesaje care denuntau cu vehementa "cenzura" unor voci conservatoare pe retelele de socializare. All of the fools that are so focused on looking only at Russia…