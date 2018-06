Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord ameninta sa anuleze mult asteptata intalnire din 12 iunie dintre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele Donald Trump. Nord-coreenii au anulat deja o intalnire la nivel inalt cu Coreea de Sud, programata pentru astazi. Decizia reprezinta un protest…

- 'Suntem la curent cu militarizarea Marii Chinei de Sud de catre China', a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. 'Am discutat despre preocuparile noastre pe aceasta tema direct cu chinezii si vor fi consecinte pe termen scurt si pe termen lung', a continuat ea, fara sa…

- Statele Unite nu si-au modificat pozitia militara fata de Coreea de Nord, dupa anuntul de sambata al liderului de la Phenian, Kim Jong Un, privind suspendarea testelor nucleare si cu rachete, a declarat luni un purtator de cuvant al departamentului american al apararii, citat de AFP. Circa 28.500 de…

- Albania doreste amplasarea pe teritoriul sau a unei baze militare a SUA, in special pentru a contracara influenta Rusiei, a declarat marti ministrul albanez al apararii, Olta Xhacka, citata de AFP. "Cred ca trebuie sa trimitem un mesaj puternic: Balcanii occidentali sunt o regiune orientata spre Occident,…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

