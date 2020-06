Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente",…

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat sambata protestele care au avut loc in noaptea precedenta in orasul Minneapolis, ca reactie la uciderea lui George Floyd, un afro-american, dupa ce fusese retinut de politie, ca fiind opera "huliganilor si anarhistilor", scrie AFP, potrivit Agerpres.…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Politistul Derek Chauvin, implicat in moartea lui George Floyd, un afro-american in varsta de 46 de ani, in timpul unei arestari la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, a fost arestat, au anuntat vineri autoritatile locale, scrie AFP.

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…