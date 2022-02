Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a ordonat vineri Departamentului de Stat al SUA sa elibereze 350 de milioane de dolari in ajutor militar Ucrainei, in timp ce aceasta se lupta sa respinga o invazie rusa.

- Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu varste intre 20 si 35 de ani, in cazul decretarii starii de razboi, mobilizare sau asediu, iar Ministerul Apararii va mobiliza toti rezervistii. Din 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin Legea 395 din 16 decembrie…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Administratia presedintelui Joe Biden a ”aprobat luna trecuta 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar in domeniul apararii partenerilor nostri ucraineni”, a anuntat un ofocial american de rang inalt in cursul unei vizite la Kiev a secretaruluide Stat Antony Blinkne, ”Asa cum am spus,…

- Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, a anunțat Ministerul Energiei. De acest ajutor beneficiaza 33 de societați cu capital privat. Ajutoarele de stat aferente anului 2020 au fost acordate de Ministerul Energiei, conform OUG nr. 81 din 20 decembrie 2019 cu modificarile…