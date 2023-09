Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acordat Poloniei un imprumut direct de doua miliarde de dolari pentru modernizarea armatei. Departamentul de Stat de la Washington considera ca securitatea Poloniei este vitala pentru flancul estic al NATO, transmite DPA, preluat de Agerpres.

- Misiunea FMI incepe luni a doua evaluare a programului pentru Ucraina. Ucrainenii ar putea primi suma de 15,6 miliarde de dolari, potrivit Reuters. O misiune de monitorizare a Fondului Monetar Internațional a inceput luni cea de-a doua revizuire a unui program de imprumut multianual de 15,6 miliarde…

- In condițiile in care Statele Unite vor cheltui 750 de miliarde de dolari in urmatorii zece ani pentru modernizarea sistemului lor invechit de aparare nucleara, reporterii Associated Press au primit acces in bazele de rachete nucleare și in instalațiile de producție de armament pentru a vedea cum sunt…

- Procesul aurului de la Roșia Montana, la ora deciziei: Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri de 6.5 miliarde de dolari Procesul aurului de la Roșia Montana, la ora deciziei: Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri de 6.5 miliarde de dolari Procedura de arbitraj intre compania miniera Gabriel…

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…

- Un norocos a castigat, cu un singur bilet cumparat in Florida, un premiu fabulos de 1,58 miliarde de dolari la loteria Mega Millions din Statele Unite, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

- In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste medie. Dobanda avantajoasa se pare ca a atras un mare numar de clienti, desi serviciul este disponibil, deocamdata, doar in Statele…