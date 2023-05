Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si liderul republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și France Presse, citata de Agepres.Joe Biden si Kevin McCarthy au vorbit la telefon timp de…

- ”Suntem foarte aproape si sunt optimist”, a anuntat vineri seara presedintele american. ”Sper ca vom afla in aceasta noapte daca suntem fi in masura sa incheiem un acord”, a adaugat el. Acest acord – indispensabil ca republicanii sa accepte sa adopte prin vot, in Congres, o ridicare a plafonului datoriei…

- Statele Unite(SUA) ar putea fi in incapacitate de plata chiar de la 1 iunie, daca nu se ajunge la un acord in Congres pentru a ridica plafonul datoriei, a avertizat din nou secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, luni, raportand date actualizate, scrie AFP. Aceasta data de 1 iunie a fost publicata la…