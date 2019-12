SUA. Accident aviatic. Un avion s-a prabusit. Cinci persoane au decedat. Printre ele, un reporter sportiv

Stiri pe aceeasi tema

- E doliu național in Kazakhstan dupa un accident aviatic. Cel puțin 12 oameni au murit dupa ce un avion cu aproape 100 de persoane la bord s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Zeci de persoane sunt spitalizate, unele in stare grava. Deocamdata nu se cunosc cauzele accidentului.

- Un avion de linie cu 100 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp dupa ce a decolat, vineri, de la Almaty, in Kazahstan, iar cel putin 15 persoane au murit, au anuntat autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP potrivit news.roAvionul - de tip Fokker-100 - apartinand…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si 5 membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin 14 morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara, conform Russia Today.

- Cel puțin 11 persoane au fos impușcate, duminica dimineața, la New Orleans, statul american Louisiana, dintre care doua se afla in stare grava, potrivit ABC News. Incidentul a avut loc in jurul orei 3 dimineața, in Cartierul Francez, o zona cunoscuta pentru viața de noapte activa. Suspectul a deschis…

- Un avion cu 17 pasageri la bord s-a prabușit duminica in orașul Goma din estul Republicii Democrate Congo, a anunțat guvernatorul provinciei Nord-Kivu prin intermediul unui comunicat, informeaza digi24.ro.

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute dupa prabusirea sambata a unui hotel in constructie in centrul orasului New Orleans (statul Louisiana), au anuntat autoritatile americane, citate de AFP.

- Cel puțin patru membri ai echipajului unui avion cargo de tip Antonov-12 care a aterizat vineri dimineața de urgența in vestul Ucrainei au decedat, au informat oficiali ucraineni, citați de Reuters, informeaza Mediafax.

- La Washington au fost inregistrate 36 de grade Celsius miercuri, la sfarsitul dupa-amiezii, potrivit Serviciului National de Meteorologie (National Weather Service - NWS), o valoare care a depasit precedentul record de temperatura pentru aceasta luna inregistrat in capitala americana - 35,5 grade…