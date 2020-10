Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat vineri asupra unor potentiale atacuri teroriste si rapiri in Turcia, vizand atat cetateni americani, cat si alti cetateni straini, a indicat Ambasada SUA din Ankara, transmit dpa si AFP. Avertismentul se bazeaza pe "informatii credibile" primite de misiunea americana si se…

- BUCUREȘTI, 16 oct - Sputnik. Turcia a testat cu succes sistemul de aparare antiaeriana S-400, achiziționat din Rusia, in nordul țarii - toate rachetele lansate și-au atins țintele, a declarat vineri o sursa din sfera tehnico-militara pentru RIA Novosti. © Sputnik / Нина ЗотинаTurcia propune includerea…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Prim-ministrul armean Nikol Pașinean a declarat ca partea armeana este pregatita sa reia procesul de pace din Nagorno-Karabah in conformitate cu declarațiile țarilor copreședinte ale Grupului Minsk al OSCE, informeaza RIA Novosti. "Suntem fideli principiului soluționarii…

- Poliția turca a arestat miercuri peste 100 de persoane, majoritatea soldați activi, în cadrul unei operațiuni care a vizat susținatori ai predicatorului musulman Fethullah Gülen despre care Ankara afirma ca ar fi fost în spatele unei lovituri de stat eșuate în 2016, relateaza…

- Razboaiele serviciilor de informații pe tema cercetarilor legate de vaccin s-au intensificat, iar China și Rusia și-au sporit eforturile incercand sa fure experiențele americane din institutele de cercetari și din cadrul unor companii, scrie ziarul american The New York Times Hackerii spionajului chinez au…

- Potrivit Departamentului de Stat, oficialii Hamas sunt declarati teroristi la nivel global, iar Statele Unite cauta informatii despre unul dintre acestia, pentru implicarea sa in mai multe atacuri teroriste, deturnari si rapiri. Un comunicat al guvernului turc a anuntat sambata ca Erdogan l-a primit…

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Serviciile de informații rusesti au diseminat dezinformari în legatura cu pandemia de coronavirus, potrivit unor informații recent declasificate, un material care demonstreaza modul în care Moscova continua sa încerce sa influențeze americanii pe masura ce alegerile se apropie, potrivit…