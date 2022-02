SUA a primit un răspuns scris din partea Rusiei, în contextul crizei din Ucaina. Statele Unite au primit un raspuns scris din partea Rusiei la propria scrisoare privind criza din Ucraina care ameninta sa declanseze un nou conflict în Europa, a declarat luni un oficial american, transmite marti AFP. &"Putem confirma ca am primit un raspuns scris din partea Rusiei&", a declarat un purtator de cuvânt al diplomatiei americane, care nu a dorit sa dea informatii despre continutul documentului, transmite Agerpres. &"Credem ca nu ar fi productiv sa negociem în public, asa ca vom lasa Rusia sa vorbeasca despre raspunsul sau, daca doresc acest… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

