SUA a notificat oficial ONU că părăsește OMS Administrația Trump a notificat oficial Organizației Națiunilor Unite ca Statele Unite se retrag din Organizația Mondiala a Sanatații, au declarat marți oficialii americani, reducand una dintre cele mai mari surse de ajutor ale organizației pe fondul unei pandemii care a infectat mai mult de 11,6 milioane de persoane și a rapus mai mult de jumatate […] The post SUA a notificat oficial ONU ca parasește OMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit, la Rom

ia TV, despre riscul infectarii cu noul coronavirus la mare. In același timp, el considera ca ar trebui sa depașim nivelul de coerciție pentru protecția epidemiologica, iar problematica prevenirii sa se mute in plan…

- Expertul roman la Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca, dupa pandemie, lumea ar trebui sa se gandeasca mai mult la sanatatea comunitatilor. Profesorul Rafila a vorbit, joi seara, la Pitești, alaturi de presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Cel mai inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat, luni, ca spera ca parteneriatul agenției cu Statele Unite sa poata continua, chiar și dupa ce președintele Donald Trump a anunțat ca SUA va taia legaturile cu grupul de ajutor internațional, transmite cnbc.com. „Lumea a beneficiat…

- Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, ar fi declarat ca Organizația Mondiala a Sanatații i-a oferit 20 de milioane de dolari SUA pentru a otravi o bautura tonica pe baza de plante pe care a promovat-o ca tratament pentru Covid-19. Adevarul este ca președintele Madagascarului a promovat bautura…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații, profesorul Alexandru Rafila, ne spune cum putem ajunge la finalul acestei pandemii de coronavirus. Șeful Societații Naționale de Microbiologie spune ca cel mai important este ca indicele…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca ridicarea oricaror restrictii impuse pentru stavilirea transmiterii noului coronavirus trebuie sa fie graduala, intrucat daca interdictiile vor fi relaxate prea curand, va exista o recrudescenta a infectarilor, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…