- Frank Carlucci, care a ocupat posturi importante in administratia americana sub patru presedinti, printre care si cel de secretar al apararii in timpul lui Ronald Reagan, a murit la varsta de 87 de a ani, a anuntat anturajul sau, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Carlucci a murit duminica…

- Pentagonul a hotarat sa schimbe denumirea celui mai vechi comandament militar al sau pentru a evidentia importanta crescanda a Oceanului Indian in gandirea strategica a Statelor Unite, a afirmat, miercuri, secretarul american al Apararii, Jim Mattis.

- Pentagonul a decis sa schimbe numele comandamentului sau militar pentru zona Pacific (PACOM) pentru a tine cont de importanta strategica tot mai mare a Indiei in regiune, a anuntat miercuri secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Ca o recunoastere a legaturii in crestere…

- Profesorul universitar Constantin Milica a murit luni dimineața. El era unul dintre cei mai cunoscuti si pretuiti specialisti in Fiziologia Plantelor si Fitoterapie din tara, fiind cadrul didactic la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV). Avea 89 de ani. “Literatura de specialitate…

- Istoricul britanico-american Bernard Lewis, ale carui carti au influentat generatii de specialisti in cercetarea islamului, dar care s-a aflat totodata in centrul unor dezbateri aprinse, a murit sambata la varsta de 101 de ani, informeaza AFP care citeaza Washington Post, preia Agerpres.Nascut…

- Un american din Florida a murit, dupa ce țigara sa electronica i-a explodat in fața. Mai multe fragmente din dispozitiv i-au perforat craniul. Tallmadge Wakeman D’Elia, in varsta de 38 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, dupa ce hainele sale au luat foc. Compania filipineza…

- Autorul a zeci de eseuri si romane, cunoscut pentru aparitiile sale sic demodate, a murit intr-un spital din Manhattan unde fusese internat din cauza unei infectii, potrivit The New York Times, in timp ce Wall Street Journal vorbea de o pneumonie."A fost mai mult decat un simbol american, avea o buna…

- Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica „cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii”, nu vor fi eligibili pentru a servi in armata „in afara unor circumstante limitate”.De asemenea, se arata in memoriu…