- Asociatia Crestem Romania Impreuna in colaborare cu W3 Development SRL aduc un plus de implicare in comunitatile locale si anunta lansarea aplicatiei de mobil MallTaranesc, prin intermediul acesteia propunandu-si sa creeze un mediu social adresat micilor producatori locali si familiilor de la oras.…

- Se SCHIMBA regulile de INMORMANTARE! Guvernul a decis! Cum iși vor INGROPA romanii morții de acum inainte Autoritațile au transmis cate persoane au voie sa participe la nunta sau la botez, dupa 15 mai, in cadrul unui proiect lansat pentru dezbatere publica. Cate persoane au voie sa participe la nunta…

- Noua lege, prezentata sambata in Consiliul de miniștri, urmeaza a fi supusa examinarii Senatului luni, 4 mai, iar apoi in Adunarea Naționala, in cursul saptamanii, in vederea adoptarii definitive. Textul legii respective prevede reguli referitoare la regimul carantinei pentru cei ce intra pe teritoriul…

- Universitatea din Pennsylvania a lansat un program de antrenare a cainilor pentru a afla daca pot detecta cazurile de COVID-19, la fel cum pot mirosi drogurile, informeaza joi mass-media americane citate de EFE.Centrul veterinar al celebrei universitati desfasoara un studiu in cadrul caruia…

- Printul Harry si-a lansat primul proiect personal de cand a renuntat la rolul de membru senior activ al familiei regale britanice. Este un proiect la care lucreaza, de fapt, de trei ani, legat de o cauza pe care o ...

- Un numar de 15 organizatii din turismul romanesc s-au constituit in Alianta Pentru Turism (APT), o structura informala deschisa si constituita voluntar pentru salvarea si relansarea acestei industrii dupa criza provocata de noul coronavirus. "Pana la acest moment au aderat la acest grup…

- In aceasta perioada de distantare sociala, elevii cu cerinte educationale speciale si/sau dizabilitati au nevoie, mai mult ca niciodata, de sprijin si consiliere. Astfel, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi vine in sprijinul elevilor care fac parte din aceste categorii.

- Memorialul Ipotești a lansat un proiect inedit intitulat „Cat stau acasa, scriu un eseu”. Un concurs care se va desfașura lunar și se adreseaza elevilor din toate ciclurile de invațamant. Ce pași trebuie sa urmeze cei care vor sa se inscrie aflam de la Bianca Grigoriu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/Bianca-concurs-Ipotesti.mp3…