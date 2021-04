Fostul ministru al Justitiei Ramsey Clark, care a sprijinit miscarea pentru drepturi civile din Statele Unite si mai tarziu a facut parte din echipa internationala de avocati care l-a aparat pe liderul irakian Saddam Hussein, a murit la varsta de 93 de ani, informeaza AFP. Fundatia si biblioteca care poarta numele presedintelui in administratia caruia Ramsey Clark a detinut portofoliul Justitiei, Lyndon B. Johnson, au informat sambata pe Twitter despre "pierderea lui Ramsey Clark, un functionar public dedicat si fost ministru al Justitiei" in perioada 1967 - 1969. The LBJ Library & @LBJFoundation…