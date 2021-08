Stiri pe aceeasi tema

- Sirhan Sirhan, barbatul de origine palestiniana condamnat pentru asasinarea, in 1968, a senatorului american Robert F. Kennedy, a obținut vineri aprobarea pentru a fi eliberat condiționat, dupa 53 de ani petrecuți in inchisoare. Soarta deținutului in varsta de 77 de ani se afla acum in mainile guvernatorului…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 din București au respins vineri cererea de eliberare condiționata din penitenciar a lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF in guvernul Boc, potrivit minutei de ședința. Blejnar poate face contestație la Tribunalul București, informeaza G4media . In luna mai 2019,…

- Ioan Niculae este condamnat definitiv pentru cumparare de influența, instigare la evaziune fiscala și instigare la spalare de bani.Avocatului lui Ioan Niculae, Adrian Georgescu, spune ca patronul de la Astra Giurgiu a executat deja o fracția de o treime, impusa deținuților care au varsta de peste 60…

- Tribunalul Constanta a respins, vineri, cererea privind eliberarea conditionata din inchisoare a omului de afaceri Ioan Niculae, care executa la Penitenciarul Poarta Alba o condamnare de cinci ani primita in dosarul Interagro. Ioan Niculae obtinuse o decizie favorabila la instanta de fond - Judecatoria…

- Judecatorii de la Curtea de Apel mai spun ca magistratul care i-a respins lui Liviu Dragnea eliberarea a mai respins un memoriu pe care acesta l-a facut in trecut. Mutarea procesului reprezinta pentru Liviu Dragnea garanția ca va avea un tribunal independent.Cererea de stramutare depusa de Liviu Dragnea…

- Un fost primar al statului Chihuahua, din nordul Mexicului, a fost condamnat la opt ani de inchisoare dupa ce si-a recunoscut implicarea in asasinarea, in 2017, a jurnalistei Miroslava Breach, au anuntat miercuri avocatii familiei reporterei, potrivit AFP. Hugo Amed Shultz a fost condamnat…