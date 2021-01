Lisa Montgomery – singura femeie deținuta condamnata la moarte in SUA – a fost executata pentru crima. Ea a primit o injecție letala intr-o inchisoare din Terre Haute, Indiana. Cazul a atras atenția, deoarece avocații ei au susținut ca este bolnava mintal și ca a suferit abuzuri grave in copilarie. Femeia in varsta de 52 de ani a strangulat o femeie insarcinata in 2004, dupa care a taiat-o și i-a scos copilul din mantec. Victima ei, Bobbie Jo Stinnett, in varsta de 23 de ani, a sangerat pana la moarte. Montgomery este prima femeie deținut federal care a fost executata in SUA in ultimii 67 de ani.…