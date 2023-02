SUA a devenit „preocupată” de parteneriatul dintre China și Rusia Administratia Joseph Biden a SUA este „preocupata” de parteneriatul dintre China si Rusia si de sustinerea de catre Beijing a invaziei militare ruse in Ucraina, afirma Wendy Sherman, subsecretar de Stat american, potrivit postului de televiziune CNN, transmite blacknews.ro . „Evaluarea mea este ca Republica Populara China incearca sa isi intensifice pozitia in cadrul coomunitatii internationale prin anunturile ca vrea sa medieze si sa contribuie la oprirea acestei invazii oribile. In acelasi timp, China mentine angajamentele in parteneriatul fara limite cu Rusia”, a declarat Wendy Sherman la un… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a primit vineri la Casa Alba pe premierul japonez Fumio Kishida și a declarat ca Statele Unite raman ferm angajate in alianța cu Japonia, salutand totodata o „creștere istorica” a cheltuielilor japoneze pentru aparare. Kishida se afla la Washington in ultima oprire…

- Economia globala este „foarte aproape de a intra in recesiune”, potrivit celor mai recente previziuni ale Bancii Mondiale. Banca Mondiala se așteapta ca economia globala sa creasca cu doar 1,7% in acest an – o scadere brusca fața de cele 3% pe care le preconiza in iunie, scrie BBC. Raportul da vina…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a cerut marti omologului sau chinez, Xi Jinping, sa incerce sa convinga Rusia sa opreasca razboiul din Ucraina si sa isi retraga trupele de pe teritoriul ucrainean. Frank-Walter Steinmeier a discutat marti, prin telefon, cu presedintele Chinei, Xi Jinping,…

- Arabia Saudita și China au prezentat legaturi din ce in ce mai profunde cu o serie de acorduri strategice, joi (8 decembrie), in timpul unei vizite a președintelui Xi Jinping, inclusiv una cu gigantul tehnologic Huawei, a carui incursiune tot mai mare in regiunea Golfului a ridicat preocuparile de securitate…

- Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman l-a primit cu bun venit pe Președintele Chinei, Xi Jinping, joi (8 decembrie), la Palatul Al-Yamamah din Riad. Intalnirea dintre puterea economica globala și gigantul energetic din Golf are loc in condițiile in care legaturile dintre Arabia…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti intr-un comunicat ca cea de-a doua editie a „summit-ului pentru democrație”, o reuniune internationala initiata de administratia sa, va avea loc pe 29 si 30 martie 2023, relateaza AFP si Reuters. El va conduce discutii cu lideri din Costa Rica, Tarile…

- Locuitorii din capitala Chinei au declarat vineri (18 noiembrie) ca sunt calmi și nu au fost afectați de noile reguli in contextul creșterii a numarului de cazuri COVID-19, in timp ce țara se lupta cu focare de infecție in numeroase orașe mari. „Ceea ce este mai bine și mai convenabil decat inainte…