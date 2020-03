Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589 in Italia. Statele Unite a crescut The post SUA a depașit China ca numar de cazuri de infectare cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .